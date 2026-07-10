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Неповнолітню на Харківщині душили заради iPhone: підозрюють 18-річного

Події 12:05   10.07.2026
Вікторія Яковенко
Неповнолітню на Харківщині душили заради iPhone: підозрюють 18-річного Фото: Харківська обласна прокуратура

7 липня у місті Люботин стався напад на 14-річну дівчину. Правоохоронці вважають, що це скоїв 18-річний знайомий потерпілої.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант помітив дівчину і вирішив на неї напасти.

«Він непомітно прослідував за дівчиною, підійшов до неї зі спини та почав душити з такою силою, що вона знепритомніла. Скориставшись безпорадним станом потерпілої, нападник забрав із задньої кишені її шортів iPhone та втік», – з’ясували правоохоронці.

Отямившись, дівчина одразу розповіла про все матері, яка негайно звернулася до поліції.

Того ж дня правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в розбої, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Хлопцю вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за даними обласної прокуратури, напали на підприємця у Харкові та вкрали у нього 50 тисяч доларів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 липня у місті Люботин стався напад на 14-річну дівчину. Правоохоронці вважають, що це скоїв 18-річний знайомий потерпілої.".