На підприємця напали у Харкові: серед фігурантів – дитячий тренер (відео)

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за даними слідства, напали на підприємця у Харкові та вкрали у нього 50 тисяч доларів.

За даними Харківської обласної прокуратури, потерпілий займається виробництвом металопластикових труб. Силовики встановили, що двоє харків’ян 48 і 57 років — один із них на громадських засадах є дитячим тренером з бойового виду спорту, дізналися через знайомих, що бізнесмен продав авто та возить із собою велику суму коштів для покупки нової машини.

«Вони розробили план викрадення грошей та ретельно підготувалися до злочину. Напад відбувся у квітні вночі. Коли потерпілий під’їхав до свого під’їзду і виходив із машини, до нього підбіг один із чоловіків і кинув пакет, щоб відвернути увагу. Після цього він розпилив підприємцю в обличчя сльозогінний газ із перцевого балончика», – зазначили правоохоронці.

У цей час інший проник до салону авто та викрав рюкзак із грошима. У наплічнику було 50 тис. доларів та понад 130 тис. гривень, а також особисті документи потерпілого, з’ясували у прокуратурі.

Свідком події стала дружина потерпілого, яка перебувала на балконі квартири — вона побачила бійку біля під’їзду та викликала поліцію. Унаслідок нападу підприємець отримав опік кон’юнктиви та рогівки очей.

«Записи з камер відеоспостереження показали, що зловмисники заздалегідь припаркували свій позашляховик неподалік, а напередодні один із них приїжджав на «розвідку» для огляду території. Після нападу спільники залишили район на автомобілі та попрямували в іншу частину міста», – з’ясували правоохоронці.

Чоловіків затримали, силовики провели дев’ять обшуків.

Фігурантам повідомили про підозру в розбої, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Відео: ГУНП в Харківській області