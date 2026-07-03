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На предпринимателя напали в Харькове: среди фигурантов – детский тренер 📹

Происшествия 13:45   03.07.2026
Виктория Яковенко
На предпринимателя напали в Харькове: среди фигурантов – детский тренер 📹 Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, напали на предпринимателя в Харькове и украли у него 50 тысяч долларов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, потерпевший занимается производством металлопластиковых труб. Силовики установили, что двое харьковчан 48 и 57 лет — один из них на общественных началах является детским тренером по боевому виду спорта, узнали от знакомых, что бизнесмен продал авто и возит с собой большую сумму средств для покупки новой машины.

«Они разработали план похищения денег и тщательно подготовились к преступлению. Нападение произошло в апреле ночью. Когда потерпевший подъехал к своему подъезду и выходил из машины, к нему подбежал один из мужчин и бросил пакет, чтобы отвлечь внимание. После этого он распилил предпринимателю в лицо слезоточивый газ из баллончика», — отметили правоохранители.

В это время другой проник в салон авто и украл рюкзак с деньгами. В рюкзаке было 50 тыс. долларов и более 130 тыс. гривен, а также личные документы потерпевшего, выяснили в прокуратуре.

Свидетелем происшествия стала жена потерпевшего, находившаяся на балконе квартиры — она увидела драку возле подъезда и вызвала полицию. В результате нападения предприниматель получил ожог конъюнктивы и роговицы глаз.

на предпринимателя напали в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Записи с камер видеонаблюдения показали, что злоумышленники заранее припарковали свой внедорожник неподалеку, а накануне один из них приезжал на разведку для осмотра территории. После нападения подельники оставили район на автомобиле и направились в другую часть города», — выяснили правоохранители.

Мужчин задержали, силовики провели девять обысков.

Фигурантам сообщили о подозрении в разбое, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.

Видео: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 13:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, напали на предпринимателя в Харькове и украли у него 50 тысяч долларов.".