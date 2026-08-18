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Более полусотни человек получили помощь после атаки КАБ и БпЛА на Изюм

Общество 20:18   18.08.2026
Елена Нагорная
Более полусотни человек получили помощь после атаки КАБ и БпЛА на Изюм

После очередного обстрела Изюма первоочередную поддержку получили около 50 местных жителей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате ударов БпЛА и КАБ повреждения получили многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили и объекты инфраструктуры.

К восстановлению и поддержке местных жителей присоединились гуманитарные организации, в частности «Координационный гуманитарный центр», «Новый Город», «Право на защиту» и «Общество Красного Креста Украины».

Благотворители закрыли поврежденные контуры домов пленкой и плитами, предоставили людям необходимые вещи, а также оказали юридическую и психологическую помощь.

«Спасибо всем, кто рядом с людьми в такие моменты. Для Изюма, который не раз переживал вражеские удары, такая поддержка особенно важна», — отметил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 20:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обстрела Изюма 17 августа первоочередную поддержку получили около 50 местных жителей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".