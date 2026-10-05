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Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

Общество 07:15   05.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

КАБы, беспилотники и РСЗО летели ночью на Харьковщину

Сразу после полуночи россияне начали атаковать Харьковскую область БпЛА. Ударные беспилотники полетели на Золочев и Старый Салтов. В 03:08 Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах – они летели с севера региона.

После чего до утра Харьковщину атаковали преимущественно беспилотники, основная угроза была для северной части области. Уже утром, ближе к 06:00, мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали пуски РСЗО.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".