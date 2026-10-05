Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь

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07:15

КАБы, беспилотники и РСЗО летели ночью на Харьковщину

Сразу после полуночи россияне начали атаковать Харьковскую область БпЛА. Ударные беспилотники полетели на Золочев и Старый Салтов. В 03:08 Воздушные силы ВСУ предупредили о КАБах – они летели с севера региона.

После чего до утра Харьковщину атаковали преимущественно беспилотники, основная угроза была для северной части области. Уже утром, ближе к 06:00, мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали пуски РСЗО.

Информации о «прилетах» в Харькове не было.