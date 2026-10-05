«Безопасных зон в городе сейчас нет»: о чем просит Терехов харьковчан

На прошлой неделе Харьков пережил 38 вражеских ударов. Три человека погибли, 96 – пострадали, среди них 15 детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Враг атаковал семь районов Харькова: Киевский, Салтовский, Шевченковский, Индустриальный, Слободской, Немышлянский и Основянский.

По данным мэра, целями оккупантов были многоэтажки и частный сектор, магазины, торговые центры, лицей, производственные и офисные помещения, а также энергетическая и транспортная инфраструктура.

«Только в прошлый понедельник, когда была разрушена часть дома на Салтовке, взрывной волной выбило около 1600 окон. В пятницу авиабомбы полностью уничтожили частный дом в Немышлянском районе и сильно повредили соседние дома в Слободском. В течение недели из-за «прилетов» горели кафе и авто, были перебиты электросети истерзаны крыши, фасады и балконы», — отметил городской голова.

Накануне, 4 октября, поздно вечером вражеские «Бандероли» взорвались прямо между домами в Индустриальном районе. Погиб мужчина, который в этот момент ехал в машину. Одна из пострадавших женщин по-прежнему остается в больнице в тяжелом состоянии.

«Россияне применяли против нас авиабомбы, «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны и реактивную артиллерию. Тяжелые боеприпасы несут масштабные разрушения, а малые беспилотники создают постоянную угрозу на обычных ежедневных маршрутах: возле дома, магазина или прямо на дороге. Безопасных зон в городе сейчас нет, угроза касается всех», – подчеркивает Терехов.

Он просит всех во время тревоги уходить в укрытие. Призывает: не собираться на местах «прилетов», потому что враг часто бьет повторно.

«Не приближайтесь к обломкам или сбитым дронам и не прикасайтесь к ним. Даже неразорванный боеприпас смертельно опасен – просто отойдите и наберите 101 или 102», — отметил мэр.

На прошлой неделе продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 59 часов, или на 37% меньше, чем в области.