Live
  • Пн 05.10.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.99
  • EUR 50.53

«Безопасных зон в городе сейчас нет»: о чем просит Терехов харьковчан

Общество 12:05   05.10.2026
Виктория Яковенко
«Безопасных зон в городе сейчас нет»: о чем просит Терехов харьковчан Фото: Игорь Терехов

На прошлой неделе Харьков пережил 38 вражеских ударов. Три человека погибли, 96 – пострадали, среди них 15 детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Враг атаковал семь районов Харькова: Киевский, Салтовский, Шевченковский, Индустриальный, Слободской, Немышлянский и Основянский.

По данным мэра, целями оккупантов были многоэтажки и частный сектор, магазины, торговые центры, лицей, производственные и офисные помещения, а также энергетическая и транспортная инфраструктура.

«Только в прошлый понедельник, когда была разрушена часть дома на Салтовке, взрывной волной выбило около 1600 окон. В пятницу авиабомбы полностью уничтожили частный дом в Немышлянском районе и сильно повредили соседние дома в Слободском. В течение недели из-за «прилетов» горели кафе и авто, были перебиты электросети истерзаны крыши, фасады и балконы», — отметил городской голова.

Накануне, 4 октября, поздно вечером вражеские «Бандероли» взорвались прямо между домами в Индустриальном районе. Погиб мужчина, который в этот момент ехал в машину. Одна из пострадавших женщин по-прежнему остается в больнице в тяжелом состоянии.

«Россияне применяли против нас авиабомбы, «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны и реактивную артиллерию. Тяжелые боеприпасы несут масштабные разрушения, а малые беспилотники создают постоянную угрозу на обычных ежедневных маршрутах: возле дома, магазина или прямо на дороге. Безопасных зон в городе сейчас нет, угроза касается всех», – подчеркивает Терехов.

Он просит всех во время тревоги уходить в укрытие. Призывает: не собираться на местах «прилетов», потому что враг часто бьет повторно.

«Не приближайтесь к обломкам или сбитым дронам и не прикасайтесь к ним. Даже неразорванный боеприпас смертельно опасен – просто отойдите и наберите 101 или 102», — отметил мэр.

На прошлой неделе продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 59 часов, или на 37% меньше, чем в области.

Читайте также: Ночной «прилет» в Харькове: коммунальщики ликвидируют последствия удара

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 5 октября: удар по городу, смертельные ДТП
Новости Харькова — главное 5 октября: удар по городу, смертельные ДТП
05.10.2026, 12:34
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)
Последствия смертельного удара по Харькову показали в ГСЧС (фото)
05.10.2026, 07:31
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды
460 км Северского Донца — под оккупацией: что известно о качестве воды
04.10.2026, 19:22
Стало известно, кто погиб от «Бандероли» РФ в Харькове, пострадали двое копов
Стало известно, кто погиб от «Бандероли» РФ в Харькове, пострадали двое копов
05.10.2026, 08:59
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
05.10.2026, 08:35
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
СОУ проводят зачистки в районе фейкового «Волчанского котла» — Коваленко
04.10.2026, 11:03

Новости по теме:

05.10.2026
Tesla и Fiat столкнулись в Харькове: погибли два человека, есть пострадавшие
05.10.2026
Синегубов рассказал о последствия ударов россиян по региону
04.10.2026
«Дорого-богато» — Левиев про необычную атаку ВСУ в Харьковской области
04.10.2026
Полицейские несли кота 11 км, прячась от FPV-дронов: спасение на Харьковщине
04.10.2026
День учителя: Зеленский наградил работников образования Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Безопасных зон в городе сейчас нет»: о чем просит Терехов харьковчан», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 12:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе Харьков пережил 38 вражеских ударов. Три человека погибли, 96 – пострадали, среди них 15 детей, сообщил мэр города Игорь Терехов.".