Только за последние двое суток на Харьковщине зафиксировали 44 вражеских обстрела. Под ударом находились Купянский, Чугуевский, Лозовский, Изюмский, Харьковский районы, а также город Харьков. В результате атак погибли три человека, 30 – пострадали, рассказал в эфире «Суспільне. Студя» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

«Если принимать во внимание последние 10 дней, то четко определяется циничная тактика врага. Враг бьет систематически по энергетике, пытаясь накануне зимы оставить без средств существования находящихся в регионе жителей. К примеру, под ударами последних 10 дней оказались Змиевская ТЭС, ТЭЦ-5, котельная 18-й городской больницы. Удары также приходились по ключевым объектам в Изюмском и Лозовском районах. Кстати, в Изюмском районе после ударов почти 29 тысяч абонентов оставались без электричества», — отметил Токарь.

Также правоохранители отмечают, что оккупанты активно применяют FPV-дроны по прифронтовым и приграничным населенным пунктам, а также Харькову.

«Также враг с помощью дронов на оптоволокне наносит удары по специализированным транспортным средствам – по транспорту служб экстренной помощи. Также отмечаем системные атаки врага с помощью так называемых реактивных «Гераней» и ракет «Бандероль», которыми они также терроризируют наши города, но используют их для поражения критической инфраструктуры. Также отмечаем, что враг не оставляет попыток лишить логистического сообщения все города, находящиеся на территории региона. Удары приходятся по тяговым подстанциям, ну и по железнодорожной станции», – добавил Токарь.