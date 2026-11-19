Лише за останні дві доби на Харківщині зафіксували 44 ворожі обстріли. Під ударом були Куп’янський, Чугуївський, Лозівський, Ізюмський, Харківський райони, а також місто Харків. Внаслідок атак загинули три людини, 30 – постраждали, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар.

«Якщо брати до уваги останні 10 днів, то чітко визначається цинічна тактика ворога. Ворог б’є систематично по енергетиці, намагаючись напередодні зими залишити без засобів існування мешканців, які перебувають у регіоні. До прикладу, під ударами останніх 10 днів опинилися Зміївська ТЕС, ТЕЦ-5, котельня 18 міської лікарні. Удари також приходились по об’єктах ключових в Ізюмському та Лозівському районах. До речі в Ізюмському районі після ударів майже 29 тисяч абонентів залишались без електрики», – зазначив Токар.

Також правоохоронці відмічають, що окупанти активно застосовують FPV-дрони по прифронтових і прикордонних населених пунктах, а також Харкову.

«Також ворог за допомогою дронів на оптоволокні завдає ударів по спеціалізованих транспортних засобах – по транспорту служб екстреної допомоги. Також відмічаємо системні атаки ворога за допомогою так званих реактивних «гераней», і ракет «Бандероль», якими вони також тероризують наші міста, але використовують їх для ураження критичної інфраструктури. Також відмічаємо, що ворог не полишає спроб позбавити логістичного сполучення всі міста, які є на території регіону. Удари приходяться по тягових підстанціях, ну і по залізничній станції», – додав Токар.