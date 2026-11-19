У ніч на 19 листопада над Керченською протокою знову лунали вибухи. Під втретє за тиждень опинився незаконно збудований Кримський міст.

«Ракетні війська, а саме берегові ракетні комплекси ВМС ЗС України «Нептун», завдали удару ракетами. Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено. Цей міст — головна сухопутна артерія, якою армія рф постачає свої окупаційні угруповання на півдні пальним, боєприпасами та технікою. росія будувала його як символ окупації півострова і роками переконувала, що він «недосяжний» та «невразливий», – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Там додали, що у «Нептуна» з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва».

У Міністерстві оборони України повідомили, що влучання також зафіксували в районі арки, масштаб пошкоджень уточнюється, але наразі рух поїздів зупинено.

«Трохи арифметики. 19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку. Це третій удар по мосту за тиждень», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, уночі 17 листопада самобуд окупантів демонтували Сили оборони. СБУ підтвердила повне знищення однієї з арок та автомобільного прольоту конструкції. Залізнична частина споруди ще стояла, але, за попередніми даними, також пошкоджена. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що руйнація моста відбулася внаслідок сьомого етапу операції, яку реалізовували протягом кількох тижнів. Її координували СБУ та Генштаб ЗСУ. Використали озброєння українського виробництва. У тому числі ракети «Нептун» і «Фламінго». В СБУ особливо відзначили результативність дронів «Паляниця». Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді анонсував, що поїздки сухопутним коридором у Крим для росіян «відтепер заграють новою палітрою».