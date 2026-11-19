Сьогодні, 19 листопада, на Харківщині під ворожий обстріл потрапила аварійно-диспетчерська бригада «Газорозподільних мереж України».

Зазначається, у Чугуєві працівники прибули на аварійний виклик до багатоповерхового будинку. Під час виконання робіт розпочався обстріл.

Унаслідок атаки поранення отримав водій аварійно-диспетчерської служби.

«Він дістав кілька осколкових поранень, був прооперований і зараз перебуває в реанімації. Його стан стабільний. Уся бригада була в бронежилетах і касках – засоби захисту фактично врятували людям життя», – зазначила голова правління Людмила Кіндер.

Також суттєво пошкоджений автомобіль служби та газові мережі багатоквартирного будинку. Без послуги залишилися понад 100 родин.

«Витоки газу локалізовані. Фахівці працюють над відновленням газопостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 листопада російські війська завдали удар дроном по Чугуєву, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ворожі атаки припали по 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок “прильоту” постраждали люди. За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни випустили по Чугуєву БпЛА типу «Герань-2».