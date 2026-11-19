Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що в частині Черкаської Лозової ввели окремі графіки відключення світла. Ймовірно, по десять годин без електроенергії тепер проводитимуть мешканці мікрорайону Флоринка.

Він пояснив: це необхідно для того, щоб працювали потужні насоси, які забезпечують Харків водою. Зокрема, йдеться про селища П’ятихатки та Лісне.

“У зв’язку з недостатньою потужністю електромережі комунальним підприємством міста Харкова та обленерго було прийнято рішення тимчасово обмежувати електропостачання мешканців зазначеного мікрорайону на період роботи насосного обладнання”, – уточнив Гололобов.

Для забезпечення водопостачання для Пʼятихаток і Лісного встановлено такий графік роботи насосів:

вранці: з 05:50 до 11:10;

увечері: з 17:50 до 23:10.

Нагадаємо, як пояснили журналістам у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП «Харківводоканал», проблема з водопостачанням у П’ятихатках виникла через нестабільне електропостачання та перепади напруги, що впливають на роботу насосного обладнання.