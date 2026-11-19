На Харківщині діють аварійні відключення – обленерго
Вранці 19 листопада в АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харківській області ввели аварійні відключення світла.
«Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів», – пояснили в обленерго.
Жителів регіону традиційно просять ощадливо споживати електроенергію, зберігати спокій з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
“Також нагадуємо про необхідність суворого дотримання правил електробезпеки”, – додали енергетики.
Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень світла.