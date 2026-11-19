На Харьковщине действуют аварийные отключения – облэнерго
Утром 19 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харьковской области ввели аварийные отключения света.
«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – объяснили в облэнерго.
Жителей региона традиционно просят экономно потреблять электроэнергию, сохранять спокойствие с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
«Также напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности», – добавили энергетики.
Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений света.