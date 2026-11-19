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«Сетевые ограничения обусловлены сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины в результате вражеских обстрелов энергетических объектов», – объяснили в облэнерго.

Утром 19 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали , что в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

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• Дата публикации материала: 19 ноября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харьковской области ввели аварийные отключения света. ".