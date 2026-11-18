Прогноз погоды на четверг, 19 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. В течение дня ожидаются дождь и сильные порывы ветра.

В Харьковской области в течение суток сохранится облачная погода ☁️. Ночью существенных осадков не ожидается. А вот днем дождь будет идти🌧, местами — значительный. Ночью и утром ожидают туман 🌫, видимость составит 200–500 м.

Ветер прогнозируют юго-восточный ↖️, 5 – 10 м/с, днем ​​обещают порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днём — от 7 до 12° тепла.

В Харькове ночью также без существенных осадков. Днем – с дождем 🌧. Ночью и утром ожидается туман 🌫 с видимостью 200 – 500м.

Ветер ожидается юго-восточный ↖️, 5 – 10 м/с, днем ​​возможны порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8–10° тепла, днём столбик термометра поднимется до 9–11° тепла.

Напомним, Харьковский зоопарк в будущем планирует расширить группу пингвинов, а также искать птиц для большого крытого авиария, волков и замену животным пожилого возраста, среди которых гиена. Появление белого медведя не ожидается — не только из-за неготовности вольера, но из-за сложностей с его поиском.