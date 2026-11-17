Об опасных гидрологических явлениях пишут синоптики: что будет в Харькове
Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей предупреждает, что в течение 18 — 20 ноября в Харькове и области ожидается изменение гидрологического режима – в реках поднимется уровень воды.
Повышения уровня воды ожидаются следующие:
- на реке Северский Донец – на 0,10-0,30 м;
- на малых реках – на 0,20–0,50 м;
- на реке Уды (гидрологический пост Безлюдовка) – до 0,80 м, обусловленный стоком воды из города Харьков.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала прогноз погоды на вторник, 17 ноября. Синоптики отмечали, что ночные морозы днем сменит дождь.