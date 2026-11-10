Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду, 11 ноября.

«Днем 11 ноября по области и городу ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, домов, где до сих пор нет отопления, в Харькове «достаточно много». Так оценил ситуацию мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. По словам мэра, энергетики реагируют на обращение городских властей по корректировке отключений света: так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.