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Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября

Общество 13:35   10.11.2026
Виктория Яковенко
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Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду, 11 ноября.

«Днем 11 ноября по области и городу ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, домов, где до сих пор нет отопления, в Харькове «достаточно много». Так оценил ситуацию мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. По словам мэра, энергетики реагируют на обращение городских властей по корректировке отключений света: так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 13:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду, 11 ноября.".