Харьков «кошмарят» FPV – итоги выходных и понедельника, 9 ноября

Атак FPV-дронов в Харькове за прошлую неделю было больше, чем за весь октябрь. В северных громадах идет охота на коммунальную технику. Часть Харькова остается без отопления. Объектив напоминает главные новости дня и выходных.

27 атак FPV зафиксировали в Харькове за прошлую неделю. Это больше, чем за весь октябрь, когда их было 24. Об этом свидетельствует статистика, которую публикует мэр Игорь Терехов. Бессчетные «прилеты» в городе фиксировали в течение выходных и в понедельник. Больше всего страдает Киевский район. Целит враг в основном по автомобилям, парковкам во дворах и возле крупных магазинов, а также – станциям технического обслуживания. 9 ноября российский дрон ранил двухлетнего мальчика. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: ребенок в реанимации. Пострадали еще четыре человека. В воскресенье, 8 ноября, по данным Терехова, было не менее девяти попаданий по шести локациям в городе. Пострадали два человека. В одном из случаев фиксировали повторный удар – дрон охотился за спасателями. Их машина повреждена, сами сотрудники ГСЧС вовремя перешли к укрытию. В течение суток 7 ноября под ударами дронов находились четыре здания СТО в Харькове, информировал Синегубов.

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Сложная ситуация из-за российских FPV – в ближайших к Харькову громадах на севере: Дергачевской и Малоданиловской. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в эфире Суспільного отметил: в населенных пунктах, приближенных к границе, например, селах Прудянка, Цуповка и Русская Лозовая, воздушное пространство постоянно контролируют FPV. В Дергачах на центральных улицах устанавливают антидроновые сетки. И Задоренко, и его коллега – глава Малоданиловской общины Александр Гололобов – призвали жителей уменьшить количество мусора, который они выбрасывают. Ведь участились атаки дронов на мусоровозы и другой спецтранспорт. Гололобов написал об этом так: «Каждый рейс мусоровоза на полигон сегодня – это не просто оказание коммунальной услуги. Это риск для жизни водителя и работников предприятия».

Так оценил ситуацию мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. По словам мэра, энергетики реагируют на обращение городских властей по корректировке отключений света: так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.

В Харькове апелляционный суд пересмотрел приговор мошеннику. Он сядет на два года. Перед тем Лозовский горрайонный суд освободил осужденного от отбывания наказания, назначив испытательный срок. Апелляцию подала Харьковская областная прокуратура. Там напомнили: мошенник обманул 13 человек. Он выставлял в интернете объявления о продаже автомобилей на нужды ВСУ, но на самом деле машин не было. Покупателей убеждал отправить предоплату, а затем исчезал со связи.

Мемориальный комплекс памяти защитников и защитниц Украины открыли в Харькове в выходные. По данным ХОВА, на гранитных табличках высечены имена 1536 погибших, защищая Украину.

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