Харків «кошмарять» FPV – підсумки вихідних і понеділка, 9 листопада

Атак FPV-дронів у Харкові за минулий тиждень було більше, ніж за весь жовтень. У північних громадах іде полювання на комунальну техніку. Частина Харкова залишається без опалення. «Об’єктив» нагадує головні новини дня та вихідних.

27 атак FPV зафіксували в Харкові за минулий тиждень. Це більше, ніж за весь жовтень, коли їх було 24. Про це свідчить статистика, яку публікує міський голова Ігор Терехов. Численні «прильоти» в місті фіксували протягом вихідних і в понеділок. Найбільше потерпає Київський район. Цілить ворог в основному по автівках, парковках у дворах і біля великих магазинів, а також – станціях технічного обслуговування. 9 листопада російський дрон поранив дворічного хлопчика. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: дитина в реанімації. Постраждали ще чотири людини. У неділю, 8 листопада, за даними Терехова, було не менш як дев’ять влучань по шести локаціях у місті. Постраждали дві людини. В одному з випадків фіксували повторний удар – дрон полював за рятувальниками. Їхня машина пошкоджена, самі співробітники ДСНС вчасно перейшли до укриття. Протягом доби 7 листопада під ударами дронів були чотири будівлі СТО в Харкові, інформував Синєгубов.

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Складна ситуація через російські FPV – у найближчих до Харкова громадах на півночі: Дергачівській і Малоданилівській. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в етері Суспільного відзначив: у населених пунктах, що наближені до кордону, наприклад, селах Прудянка, Цупівка та Руська Лозова повітряний простір постійно контролюють FPV. У Дергачах на центральних вулицях встановлюють антидронові сітки. І Задоренко, і його колега – голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов – закликали мешканців зменшити кількість сміття, яке вони викидають. Адже почастішали атаки дронів на сміттєвози та інший спецтранспорт. Гололобов написав про це так: «Кожен рейс сміттєвоза на полігон сьогодні — це не просто виконання комунальної послуги. Це ризик для життя водія та працівників підприємства».

Так оцінив ситуацію міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону. За словами мера, енергетики реагують на звернення міської влади щодо коригування відключень світла: так, щоб у будинках без тепла максимально була електрика.

У Харкові апеляційний суд переглянув вирок шахраю. Він сяде на два роки. Перед тим Лозівський міськрайонний суд звільнив засудженого від відбування покарання, призначивши іспитовий строк. Апеляцію подала Харківська обласна прокуратура. Там нагадали: шахрай ошукав 13 людей. Він виставляв в інтернеті оголошення про продаж автівок на потреби ЗСУ, але насправді машин не мав. Покупців переконував надіслати передплату, а потім зникав зі зв’язку.

Меморіальний комплекс пам’яті захисників і захисниць України відкрили в Харкові на вихідних. За даними ХОВА, на гранітних табличках висічені імена 1536 земляків, які загинули, захищаючи Україну.

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