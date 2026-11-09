Дитину поранив дрон у Харкові, хлопчик у реанімації (доповнюється)

У Київському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала дитина. Також постраждали дві жінки. Мер Харкова Ігор Терехов писав про удар по багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що пошкоджені авто і скління магазину.

Доповнено о 14:55. Кількість постраждалих у Київському районі зросла до трьох, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

По допомогу медиків звернулися ще двоє жінок.

«Внаслідок удару дрона пошкоджено п’ять автомобілів і скління магазину», – додав Синєгубов.

Доповнено о 14:37. Ворожий дрон ударив по багатоповерхівці у Київському районі, пише мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що через удар БпЛА по Київському районі дворічний хлопчик зазнав поранень. Наразі він у реанімації.

14:18. Про “приліт” повідомив мер Харкова Ігор Терехов близько 14:15.

Нагадаємо, російська армія минулої доби обстріляла Харків та 11 населених пунктів області, інформував вранці 9 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей. Основною зброєю РФ для цивільного терору залишаються дрони: їх по Харківській області прилетіло майже 80. Також були удари ракетою, КАБом і з РСЗВ. У Харкові пошкоджені будинки, магазини, електромережі, автомобілі, а також склад. Вчора по місту летіли російські FPV. Мер інформував про дев’ять ударів по шести локаціях, у тому числі – про повторну атаку по місцю, де вже працювали рятувальники ДСНС.