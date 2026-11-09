Жінка та її однорічна дитина стали жертвами домашнього тирана в Харкові

У ГУ Нацполіції у Харківській області розповіли: отримали повідомлення про те, що у Київському районі Харкові жінка з дитиною страждають від домашнього насильства.

Як виявилося, 36-річний чоловік чинив психологічне насильство на свою 26-річну дружину та їхню однорічну дочку.

“За результатами реагування відносно кривдника поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окремо за фактами вчинення психологічного насильства щодо дружини та малолітньої доньки. Крім того, правоохоронці винесли два термінові заборонні приписи – для забезпечення безпеки кожної з постраждалих та недопущення повторних випадків насильства”, – відзвітували в поліції.