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Женщина и ее годовалый ребенок стали жертвами домашнего тирана в Харькове

Происшествия 11:10   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Женщина и ее годовалый ребенок стали жертвами домашнего тирана в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: получили сообщение о том, что в Киевском районе Харькове женщина с ребенком страдают от домашнего насилия.

Как оказалось, 36-летний мужчина оказывал психологическое насилие на свою 26-летнюю жену и их годовалую дочь.

«По результатам реагирования в отношении обидчика полицейские составили два административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отдельно по фактам совершения психологического насилия в отношении жены и малолетней дочери. Кроме того, правоохранители вынесли два срочных запретительных предписания – для обеспечения безопасности каждого из пострадавших и недопущения повторных случаев насилия», – отчитались в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: получили сообщение о том, что в Киевском районе Харькове женщина с ребенком страдают от домашнего насилия.".