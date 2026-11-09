Женщина и ее годовалый ребенок стали жертвами домашнего тирана в Харькове

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: получили сообщение о том, что в Киевском районе Харькове женщина с ребенком страдают от домашнего насилия.

Как оказалось, 36-летний мужчина оказывал психологическое насилие на свою 26-летнюю жену и их годовалую дочь.

«По результатам реагирования в отношении обидчика полицейские составили два административных протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отдельно по фактам совершения психологического насилия в отношении жены и малолетней дочери. Кроме того, правоохранители вынесли два срочных запретительных предписания – для обеспечения безопасности каждого из пострадавших и недопущения повторных случаев насилия», – отчитались в полиции.