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Второй по мощности НПЗ в России атаковали ночью ВСУ – детали

Мир 09:32   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Второй по мощности НПЗ в России атаковали ночью ВСУ – детали Фото: Exilenova+

Ночью 9 ноября СОУ обстреляли один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводом России. Речь идет о Киришском НПЗ в Ленинградской области. 

Обстрел РФ 9 ноября
Фото: Exilenova+

«Его проектная мощность составляет 20–21 миллионов тонн нефти в год, что обеспечивает около 7% всей российской нефтепереработки», – отметил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

 

Видео: Exilenova+

Ежегодно завод производит около семи миллионов тонн дизельного топлива, а также бензин, авиационный газ и мазут.

Видео: Exilenova+

«Он является ключевым поставщиком горючего для Ленинградской области, а также вовлечен в обеспечение нужд российской армии», – добавил Стерненко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 09:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 9 ноября ВСУ обстреляли один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводом России. Речь идет о Киришском НПЗ в Ленинградской области. ".