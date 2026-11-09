Второй по мощности НПЗ в России атаковали ночью ВСУ – детали
Ночью 9 ноября СОУ обстреляли один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводом России. Речь идет о Киришском НПЗ в Ленинградской области.
«Его проектная мощность составляет 20–21 миллионов тонн нефти в год, что обеспечивает около 7% всей российской нефтепереработки», – отметил волонтер и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Видео: Exilenova+
Ежегодно завод производит около семи миллионов тонн дизельного топлива, а также бензин, авиационный газ и мазут.
Видео: Exilenova+
«Он является ключевым поставщиком горючего для Ленинградской области, а также вовлечен в обеспечение нужд российской армии», – добавил Стерненко.