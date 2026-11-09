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Выбрасывать меньше мусора: необычная просьба от Гололобова

Общество 08:20   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Выбрасывать меньше мусора: необычная просьба от Гололобова Фото: Александр Голобов/Telegram

В связи с участившимися атаками россиян на спецтранспорт в Харьковской области, глава Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к жителям с просьбой уменьшить количество отходов. Речь идет о том мусоре, который необходимо вывозить на специальные полигоны. 

Гололобов объяснил: КП «Малоданиловский коммунальщик» и дальше продолжит вывозить отходы. Однако чем реже мусоровозы будут ездить на полигон, тем больше шансов у водителей не попасть под удар врага. 

«Старайтесь по возможности уменьшать объемы бытового мусора, не выбрасывать лишний, сортировать отходы, которые можно использовать повторно или передать на переработку. Отдельная просьба к жителям частного сектора. Если есть возможность компостировать листья, траву, остатки овощей и другие органические отходы на собственном приусадебном участке – пожалуйста, делайте это», – написал Гололобов.

Тем, у кого есть печное отопление, начальник громады советует сжигать бумагу или картон. Тем самым материалы удастся  использовать еще и в качестве топлива. Однако, напомнил он, избавляться так от пластика или других токсичных материалов — запрещено. 

Все понимают необходимость поддерживать чистоту улиц и домовладений, подчеркнул Гололобов, поэтому обязанности КП не перекладывают на жителей. Но если к просьбе прислушаются тысячи жителей громад, объем работы коммунальщиков удастся существенно сократить.

«Каждый рейс мусоровоза на полигон сегодня – это не просто выполнение коммунальной услуги. Это риск для жизни водителя и работников предприятия», – акцентировал он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 08:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с участившимися атаками россиян на спецтранспорт в Харьковской области, глава Малоданиловской громады Александр Гололобов обратился к жителям ".