Взрыв в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району

Около 14:53 в Харькове слышали взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о пусках КАБов.

Об угрозе бомбардировки ВС ВСУ предупредили в 14:31.

По данным местных мониторинговых каналов, корректируемые авиабомбы двигались в направлении ближайшего пригорода Харькова — Черкасской Лозовой.

Следом прогремел взрыв и городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе по Киевскому району города.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об «очень громких» взрывах. По его информации, «прилеты» были территорией громады.

Напомним, в течение дня по Харькову бьют российские дроны. Известно о двух раненых — в Киевском районе.