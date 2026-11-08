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Взрыв в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району

Происшествия 15:05   08.11.2026
Оксана Горун
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Взрыв в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» по Киевскому району Иллюстративное фото

Около 14:53 в Харькове слышали взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о пусках КАБов.

Об угрозе бомбардировки ВС ВСУ предупредили в 14:31.

По данным местных мониторинговых каналов, корректируемые авиабомбы двигались в направлении ближайшего пригорода Харькова — Черкасской Лозовой.

Следом прогремел взрыв и городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе по Киевскому району города.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил об «очень громких» взрывах. По его информации, «прилеты» были территорией громады.

Напомним, в течение дня по Харькову бьют российские дроны. Известно о двух раненых — в Киевском районе.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 15:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:53 в Харькове слышали взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о пусках КАБов".