Куда делись мотоциклисты РФ: о ситуации на Харьковщине рассказал Трегубов

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона заявил, что украинских БпЛА на фронте сейчас хватает, чтобы охотиться за каждым отдельным оккупантом.

Трегубов подчеркнул, что сейчас россиянам не удается сосредоточить войска для прорыва на фронте, потому что по ним прилетает еще на этапе подготовки.

«Единственное средство для ведения боевых действий – это тактика малых групп, которые сначала проникают через килл-зону (по два, по одному), а там уже накапливаются и пытаются совершать какие-то более активные действия. Технику применить – в нее прилетит… Была попытка изобрести тактику мотоциклетных банд, эта попытка была полтора или два года тому назад. Тоже не получилось, потому что в них тоже прилетает. Сейчас на фронте достаточно БпЛА для того, чтобы охотиться за мотоциклистами и даже за отдельными (единичными) россиянами. Но дело в том, что отдельный (единичный) россиянин еще может пытаться прятаться в складках местности. Именно поэтому они так передвигаются — за счет скрытности. Скрытность возможна только в том случае, когда группа маленькая или даже не группа, а просто один юнит», — пояснил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Комментируя ситуацию на севере Харьковщины, он сообщил, что попытки давления продолжаются с разных сторон от Волчанских Хуторов, а также — в целом вдоль границы.

«Единственное, что россиянам вообще удавалось в последнее время, — это расширить зону контроля вблизи Гранова, к востоку от Гранова (на севере от Казачьей Лопани). Но там был не такой рывок. И это опять-таки рывок в близком приграничном районе. Это просто полоса фактически, на российской границе», — сказал спикер Группировки объединенных сил.

Напомним, Трегубов считает, что приход морозной погоды могут использовать в обе стороны.