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Дроны бьют по Харькову с утра: есть раненый, сообщил Терехов

Происшествия 10:46   08.11.2026
Оксана Горун
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Дроны бьют по Харькову с утра: есть раненый, сообщил Терехов Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов в течение утра 8 ноября сообщил уже о трех «прилетах» боевых дронов в городе. Под ударами были Киевский и Шевченковский районы.

Около 9 утра российский дрон влетел в крышу многоэтажки в Киевском районе, обошлось без пострадавших. После 10 зафиксировали еще два «прилета».

«Враг снова ударил боевым дроном по Киевскому району. По предварительной информации, есть раненый человек, — написал Терехов и через несколько минут дополнил, — по Шевченковскому району враг нанес удар боевым дроном — без пострадавших, последствия выясняем».

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Отметим, в последние дни атаки FPV участились в Харькове. Так, 6 ноября  два дрона упали в Киевском районе. Во втором случае известно, что в 16:45 FPV атаковал Volkswagen Golf во время движения. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила острую реакцию на стресс. Третий дрон в 17:20 ударил по парковке возле универмага в Салтовском районе. Беспилотник попал в асфальт, повреждены четыре автомобиля. Около 00:50 7 ноября FPV-дрон влетел в балкон на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе. Обошлось без пострадавших. 7 ноября днем по меньшей мере два FPV-дрона ударили по Киевскому району Харькова. Удары были по парковкам супермаркетов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в течение утра 8 ноября сообщил уже о трех «прилетах» боевых дронов в городе. Под ударами были Киевский и Шевченковский районы".