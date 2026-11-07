Женщина пострадала от удара FPV: Синегубов показал фото «прилетов» по Харькову

На фото — «прилет» в Харькове

В течение минувших суток российские военные наносили удары по Харькову и еще девяти населенным пунктам области.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили ракету, КАБ, два БпЛА типа «Герань-2», шесть FPV-дронов и 78 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове в результате обстрелов поврежден многоквартирный дом, восемь автомобилей и научное учреждение. Ранения получила 55-летняя женщина, уточнил Синегубов. По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в Харькове человек пострадал из-за атаки FPV-дрона.

Разрушениям подверглась и гражданская инфраструктура в районах области:

Изюмский район : в городе Изюм повреждены медицинское учреждение, аптека и автомобиль; в селе Бугаевка — частный дом и электросети; в селе Оскол — частный дом.

Харьковский район: в селе Черкасская Лозовая поврежден трактор, а в поселке Песочин и селе Лесное — два частных дома.

Лозовский район: в селе Царедаровка под удар попали два склада. Спасатели тушили пожар площадью 25 квадратных метров.

Как сообщала МГ «Объектив», российский дрон в ночь на 7 ноября попал в крышу девятиэтажного дома в Киевском районе Харькова. В период с 16:00 до 18:00 6 ноября дроны также терроризировали город. Первые два упали в Киевском районе, во втором случае получил ранение человек. Третий дрон ударил по парковке возле одного из универмагов Салтовского района. Были повреждены шесть автомобилей, жилье не пострадало.