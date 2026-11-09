В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник
По указанию НЭК «Укрэнерго», сегодня, 9 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.
Графики почасовых отключений будут действовать из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, пишут в АО «Харьковоблэнерго». Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:
1.1 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-06:00; 11:30-18:30
4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
Список адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).