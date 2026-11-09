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В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник

Общество 07:15   09.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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В облэнерго опубликовали графики отключений света на понедельник Изображение создано ИИ

По указанию НЭК «Укрэнерго», сегодня, 9 ноября,  с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.

Графики почасовых отключений будут действовать из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, пишут в АО «Харьковоблэнерго». Часы отсутствия электроснабжения на Харьковщине по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно) следующие:

1.1 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 04:30-06:00; 11:30-18:30

4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00

Список адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По указанию НЭК «Укрэнерго», сегодня, 9 ноября,  с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света.".