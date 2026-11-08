«Московский» в Харькове: Минюст обратился в суд

Активисты проекта «Деколонизация Украина» обратили внимание не иск, поданный Министерством юстиции Украины, чтобы прекратить деятельность юридического лица с российским названием в Харькове.

«Минюст подал иск о ликвидации гаражного кооператива «Московский» на Северной Салтовке в Харькове», — прокомментировали деколонизаторы.

Соответствующее постановление об открытии упрощенного производства по делу от 2 ноября 2026 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Согласно документу, Минюст обратился в Харьковский окружной административный суд с иском к Обслуживающему кооперативу «Гаражно-строительный кооператив «Московский», который находится на улице Бучмы в Харькове. Суд просят прекратить деятельность этого юридического лица.

Напомним, ранее деколонизаторы сообщали о том, что в Берестине отказались переименовать улицу в честь бригады «Хартия».