Восемь новых остановок появилось в Харькове, две переименовали: подробности
Накануне, 3 июня, исполнительный комитет Харьковского горсовета внес изменения в список остановочных пунктов городского пассажирского транспорта.
«С целью улучшения качества транспортного обслуживания жителей и упорядочения названий остановок в перечень добавили восемь новых остановочных пунктов, а также переименовали две остановки», — отметили в пресс-службе горсовета.
В частности, остановка троллейбуса «Майдан Конституции», расположенная возле дома №24 на площади Конституции, получила новое название – «Театр кукол им. Афанасьева». Кроме того, остановку «Проспект Индустриальный» переименовали в «Станкостроительную».
Напомним, три улицы и один переулок, расположенный в разных районах Харькова, переименовали 3 июня на внеочередной сессии городского совета. Детальнее читайте здесь.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 13:36;