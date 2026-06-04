Восемь новых остановок появилось в Харькове, две переименовали: подробности

Накануне, 3 июня, исполнительный комитет Харьковского горсовета внес изменения в список остановочных пунктов городского пассажирского транспорта.

«С целью улучшения качества транспортного обслуживания жителей и упорядочения названий остановок в перечень добавили восемь новых остановочных пунктов, а также переименовали две остановки», — отметили в пресс-службе горсовета.

В частности, остановка троллейбуса «Майдан Конституции», расположенная возле дома №24 на площади Конституции, получила новое название – «Театр кукол им. Афанасьева». Кроме того, остановку «Проспект Индустриальный» переименовали в «Станкостроительную».

Напомним, три улицы и один переулок, расположенный в разных районах Харькова, переименовали 3 июня на внеочередной сессии городского совета. Детальнее читайте здесь.