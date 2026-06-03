Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно
Все улицы, переименованные 3 июня на внеочередной сессии Харьковского городского совета, расположены в разных районах города, сообщила пресс-служба органа.
Бывшая ул. Самолетная теперь носит имя Героя Украины (посмертно), выпускника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, пилота 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, полковника Владислава Рыкова.
Бывшую ул. Кубанскую назвали ул. Джохара Дудаева (в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия).
Также переименовали ул. Садово-парковую на ул. Дениса Шевченко – в честь погибшего защитника, Героя Украины.
Появился в Харькове и переулок Светланы Олешко – им стал бывший пер. Орача. Теперь топоним будет носить имя украинского режиссера, основательницы и директора театра-студии «Арабески».
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 21:55;