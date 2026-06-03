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Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно

Общество 21:55   03.06.2026
Оксана Якушко
Переименовали три улицы и один переулок в Харькове: где и какие именно Фото: пресс-служба ХГС

Все улицы, переименованные 3 июня на внеочередной сессии Харьковского городского совета, расположены в разных районах города, сообщила пресс-служба органа.

Бывшая ул. Самолетная теперь носит имя Героя Украины (посмертно), выпускника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, пилота 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, полковника Владислава Рыкова.

Бывшую ул. Кубанскую назвали ул. Джохара Дудаева (в честь первого президента Чеченской Республики Ичкерия).

Также переименовали ул. Садово-парковую на ул. Дениса Шевченко – в честь погибшего защитника, Героя Украины.

Появился в Харькове и переулок Светланы Олешко – им стал бывший пер. Орача. Теперь топоним будет носить имя украинского режиссера, основательницы и директора театра-студии «Арабески».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 21:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все улицы, переименованные 3 июня на внеочередной сессии Харьковского городского совета, расположены в разных районах города, сообщила пресс-служба органа.".