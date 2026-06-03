Перейменували три вулиці й один провулок у Харкові 3 червня: де та які саме
Усі вулиці, перейменовані 3 червня на позачерговій сесії Харківської міської ради, розташовані у різних районах міста, повідомила пресслужба органу.
Колишня вул. Літакова тепер має ім’я Героя України (посмертно), випускника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, пілота 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, полковника Владислава Рикова.
Колишню вул. Кубанську назвали вул. Джохара Дудаєва (на вшанування першого президента Чеченської Республіки Ічкерія).
Також перейменували вул. Садовопаркову на вул. Дениса Шевченка – на честь загиблого захисника, Героя України.
З’явився у Харкові й провулок Світлани Олешко – ним став колишній пров. Орача. Тепер топонім носитиме ім’я української режисерки, засновниці та директорки театру-студії «Арабески».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: внеочередная сессия горсовета, вулиці, перейменування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 21:55;