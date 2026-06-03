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Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню

Події 17:55   03.06.2026
Оксана Якушко
Викинули дитину з вікна, щоб врятувати: родина дивом вибралася з вогню

Батьки викинули 4-річну дитину з вікна квартири, яку охопила пожежа – малюка зловили перехожі у місті Слобожанське Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

“Сьогодні одна потенційно трагічна історія завершилася добре саме завдяки небайдужості людей”, – схвильовано розповідає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

3 червня близько 15:25 зайнялася пожежа на третьому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку.

У квартирі перебувала родина з трьох осіб. Вогонь стрімко поширився і відрізав людям шлях до евакуації. Єдиним шляхом до порятунку залишилося вікно.

Щоб врятувати 4-річну дитину, батьки звернулися по допомогу до перехожих, які перебували під будинком. Люди упіймали хлопчика. Після того як дитина опинилася у безпеці, батьки також вистрибнули з вікна квартири.

На щастя, ніхто не травмувався — усі відбулися лише сильним стресом.

Коли прибули рятувальники, квартирі палали домашні речі та меблі на площі 35 м кв.

О 16:22 пожежу локалізували, наразі її продовжують гасити.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 17:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Батьки викинули 4-річну дитину з вікна квартири, яку охопила пожежа – малюка зловили перехожі у місті Слобожанське Чугуївського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.".