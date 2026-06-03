На Харківщині спізнюються потяги – які і причина

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через безпекову деякі приміські потяги рухаються із затримкою.

Залізничники пишуть: “Плюсуємо з початкових”:

поїзд №6825/6815 Харків – Лозова прямує зі станції Трійчате із затримкою 1 година;

поїзд №6516 Лозова – Харків та №6513 Харків – Лиманівка на 40 хвилин від графіка;

поїзд №6811 Харків-Левада – Чугуїв +50 хвилин;

поїзд №6419 Харків – Савинці +30 хвилин;

поїзд №6403 Харків – Ізюм +1 година.

“Час затримок в регіоні може ситуативно змінюватись, просимо уважно слухати оголошення“, – додали в Укрзалізниці.