На Харківщині спізнюються потяги – які і причина
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через безпекову деякі приміські потяги рухаються із затримкою.
Залізничники пишуть: “Плюсуємо з початкових”:
поїзд №6825/6815 Харків – Лозова прямує зі станції Трійчате із затримкою 1 година;
поїзд №6516 Лозова – Харків та №6513 Харків – Лиманівка на 40 хвилин від графіка;
поїзд №6811 Харків-Левада – Чугуїв +50 хвилин;
поїзд №6419 Харків – Савинці +30 хвилин;
поїзд №6403 Харків – Ізюм +1 година.
“Час затримок в регіоні може ситуативно змінюватись, просимо уважно слухати оголошення“, – додали в Укрзалізниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 10:14;