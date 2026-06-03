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На Харківщині спізнюються потяги – які і причина

Транспорт 10:14   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині спізнюються потяги – які і причина

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через безпекову деякі приміські потяги рухаються із затримкою.

Залізничники пишуть: “Плюсуємо з початкових”:

  • поїзд №6825/6815 Харків – Лозова прямує зі станції Трійчате із затримкою 1 година;

  • поїзд №6516 Лозова – Харків  та №6513 Харків – Лиманівка на 40 хвилин від графіка;

  • поїзд №6811 Харків-Левада – Чугуїв +50 хвилин;

  • поїзд №6419 Харків – Савинці +30 хвилин;

  • поїзд №6403 Харків – Ізюм +1 година.

Час затримок в регіоні може ситуативно змінюватись, просимо уважно слухати оголошення“, – додали в Укрзалізниці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 10:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через безпекову деякі приміські потяги рухаються із затримкою.".