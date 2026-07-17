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Сапери знищили бойову частину «герані», що атакувала АЗС на Харківщині (фото)

Суспільство 16:45   17.07.2026
Вікторія Яковенко
Сапери знищили бойову частину «герані», що атакувала АЗС на Харківщині (фото)

На Харківщині сапери вилучили нездетоновану бойову частину БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Це сталося у Богодухові, уточнили в пресслужбі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.

«Фахівці транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його безпечно знищили», – розповіли в ДСНС.

Рятувальники попереджають: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не слід наближатися до них, потрібно негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

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Нагадаємо, раніше сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якою РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин, повідомляли у ДСНС України.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сапери вилучили нездетоновану бойову частину БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.".