Сапери знищили бойову частину «герані», що атакувала АЗС на Харківщині (фото)

На Харківщині сапери вилучили нездетоновану бойову частину БпЛА типу «Герань-2», який атакував одну з автозаправних станцій, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Це сталося у Богодухові, уточнили в пресслужбі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.

«Фахівці транспортували вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик, де його безпечно знищили», – розповіли в ДСНС.

Рятувальники попереджають: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не слід наближатися до них, потрібно негайно телефонуйте за номером 101 або 102.

Нагадаємо, раніше сапери вилучили залишки балістичної ракети «Іскандер-М», якою РФ атакувала мирне населення та цивільну інфраструктуру у місті Берестин, повідомляли у ДСНС України.