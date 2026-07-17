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Саперы уничтожили боевую часть «Герани», атаковавшую АЗС на Харьковщине (фото)

Общество 16:45   17.07.2026
Виктория Яковенко
Саперы уничтожили боевую часть «Герани», атаковавшую АЗС на Харьковщине (фото)

На Харьковщине саперы изъяли несдетонированную боевую часть БпЛА типа «Герань-2», которая атаковала одну из автозаправочных станций, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Это произошло в Богодухове, уточнили в пресс-службе Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС.

«Специалисты транспортировали взрывоопасный предмет на специальную взрывную площадку, где ее безопасно уничтожили», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели предупреждают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не следует подходить к ним, нужно немедленно звонить по телефону 101 или 102.

уничтожили боевую часть Герани на Харьковщине

Напомним, ранее саперы изъяли остатки баллистической ракеты «Искандер-М», которой РФ атаковала мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Берестин, сообщали в ГСЧС Украины.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине саперы изъяли несдетонированную боевую часть БпЛА типа «Герань-2», которая атаковала одну из автозаправочных станций, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".