Саперы уничтожили боевую часть «Герани», атаковавшую АЗС на Харьковщине (фото)

На Харьковщине саперы изъяли несдетонированную боевую часть БпЛА типа «Герань-2», которая атаковала одну из автозаправочных станций, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Это произошло в Богодухове, уточнили в пресс-службе Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС.

«Специалисты транспортировали взрывоопасный предмет на специальную взрывную площадку, где ее безопасно уничтожили», — рассказали в ГСЧС.

Спасатели предупреждают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не следует подходить к ним, нужно немедленно звонить по телефону 101 или 102.

Напомним, ранее саперы изъяли остатки баллистической ракеты «Искандер-М», которой РФ атаковала мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Берестин, сообщали в ГСЧС Украины.