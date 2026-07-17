Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединились (видео)

Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт» и Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова объединяют свой научный потенциал. Ректоры учреждений подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в научно-исследовательской сфере.

Сотрудничество предусматривает создание совместных научных консорциумов, подачу заявок на международные гранты и упрощение взаимного доступа ученых к лабораториям и оборудованию обоих вузов.

Прикладные разработки для города

Ректор ХНУГХ имени А. Н. Бекетова Игорь Билецкий отмечает, что в нынешних условиях наука должна давать быстрый практический результат, который будет работать на оборону, восстановление и коммунальную сферу.

«Мы увидели, что наработки, которые есть в аэрокосмической отрасли, очень круто использовать в прикладном смысле, в народном хозяйстве. Мы это делаем уже достаточно давно и успешно. Это декларация для того, чтобы мы могли формировать междисциплинарные проекты. Эпоха, когда были нужны фундаментальные, основательные моноисследования на перспективу на десятилетие вперед, она немного позади. Сейчас есть очень серьезный запрос на те исследования, которые будут давать быстрый, короткий результат. И он должен работать на оборону, на восстановление, на коммунальное хозяйство, на транспорт. И в одиночку, одному университету, который является отраслевым, с этим сложно справиться», — говорит Билецкий.

Один из примеров успешного взаимодействия — использование композитных материалов, которые изначально разрабатывались в ХАИ для авиации, а теперь успешно работают в промышленности.

«Мы сейчас их внедряем в нефтегазодобычу. Трубы очень высокого давления, от 240 до 300 атмосфер. Мы вместе с производителями эту технологию адаптировали, и ее уже массово и широко используют для газодобычи. Ранее использовались стальные трубы, очень дорогие, производства Европы. Сейчас это украинское производство из композитных материалов, из стекловолокна и тому подобного. Как пример», — отмечает ректор Бекетовского университета.

Упрощение доступа к лабораториям и безопасность

Ректор ХАИ Алексей Литвинов отметил, что подписанный документ является логичным продолжением многолетнего партнерства, которое теперь просто закрепили официально.

«Мы хотим расширить возможности сотрудничества между нашими коллективами и отдельными учеными нашего университета и университета Бекетова для того, чтобы максимально упростить те искусственные преграды, которые существуют в налаживании этого сотрудничества. Мы хотим, чтобы наши ученые знали те направления, которые исследуются, например, в Бекетова. Знали тех ученых, которые работают там над схожей проблематикой, и работали вместе для того, чтобы совместно сделать и быстрее, и качественнее эту работу», — отметил Литвинов.

Наибольшая практическая проблема для ученых — строгие ограничения безопасности и закрытость вузов, из-за чего попасть в лаборатории коллег крайне сложно.

«В университетах есть определенные процедуры доступа к научным результатам, продуктам и оборудованию. Человек с улицы не имеет возможности попасть в университет и пользоваться очень дорогим и очень точным оборудованием. То же самое касается и ученых других университетов. И сегодня мы хотим сделать так, чтобы этот порядок был гораздо проще… И наш университет, и другие университеты, расположенные в прифронтовой зоне, — у нас сейчас у всех важные инфраструктурные проекты. Поэтому у нас здесь есть вопросы безопасности, вопросы ограничения доступа в определенные помещения для определенных лиц. Поэтому все это необходимо соблюдать. И сегодняшняя декларация дает нам возможность несколько упростить эти вопросы», — добавил ректор ХАИ.

Социальная нагрузка и восстановление

Оба вуза серьезно пострадали от обстрелов и в то же время несут большую социальную нагрузку, разместив сотни переселенцев в своих общежитиях. По словам Литвинова, это требует больших расходов из собственных спецфондов университетов.

«Как Бекетовский университет, так и ХАИ, наверное, из харьковских вузов являются наиболее пострадавшими. Мы если не на первых позициях, то однозначно в первой тройке-пятерке. И у нас, и у вас возникает вопрос, как мы будем восстанавливаться, как мы будем отстраиваться. Второй вопрос — это то, что как ХАИ, так и университет Бекетова, мы тянем на своих плечах огромную нагрузку по внутренне перемещенным лицам, проживающим в общежитиях наших университетов. У нас на сегодняшний день их уже более 900 человек. Все это лежит на плечах нашего специального фонда, который также необходимо расходовать и на стимулирование научно-педагогического персонала, и на заработные платы, и другие выплаты, на премии, на восстановление, на решение текущих вопросов, на покрытие расходов на коммунальные услуги», — отмечает ректор ХАИ.

Совместное участие в международных грантовых программах

Совместная работа должна помочь учреждениям привлекать значительные внебюджетные средства в рамках европейских программ, таких как Horizon Europe или Erasmus+. Билецкий подчеркнул, что финансирование от международных партнеров сегодня критически важно для развития вузов.

«Мы ведь все очень опытные ученые, вы видите, что те деньги, которые пришли из-за границы, международные гранты, поступившие в спецфонд, они множатся на три по сравнению с теми, которые мы получаем из госбюджета. Для Horizon Europe нужны консорциумы. Вот у нас готовый консорциум, у каждого из нас есть партнеры за рубежом, мы можем все это объединять в такие проекты, о которых самостоятельно, возможно, не могли бы и думать», — отметил ректор университета им. Бекетова.

Несмотря на естественную конкуренцию на рынке высшего образования, руководители обоих заведений признают необходимость здорового и прозрачного сотрудничества в условиях войны. Ранее университет Бекетова уже подписал декларации еще с двумя вузами: с Харьковским университетом радиоэлектроники и с Харьковским медицинским университетом.