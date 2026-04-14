В Харькове создают цифрового двойника города: зачем он нужен (видео)

Цифрового двойника города — многослойную модель, которая объединит данные о зданиях, сетях, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуре — создают в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Разработка позволит прогнозировать аварии и эффективно управлять городским хозяйством даже в критических ситуациях, рассказал МГ «Объектив» проректор по научно-педагогической работе вуза Глеб Ватуля. По его словам, энергетический двойник является составляющей этой большой модели. Он еще не завершен, работа продолжается.

«В цифровом двойнике вы имеете несколько слоев. Там могут быть и сети, и здания, и логистические пути, и транспортная инфраструктура, и энергетическая инфраструктура, и инфраструктура водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Все это в этом цифровом двойнике», — пояснил Ватуля.

По его словам, такая модель позволяет не только фиксировать повреждения, но и прогнозировать их.

«Если что-то выходит из строя, у вас отображается все это. Без того, что у вас что-то случилось, и вы начинаете решать в авральном порядке. Вы можете прогнозировать, каким образом вам нужно будет перенастроить системную работу, чтобы избежать либо аварии, либо повреждения, либо какого-то разрушения», — отметил проректор.

Ватуля добавил, что разработка начиналась как научная работа, но имеет стопроцентно прикладное значение.

«Была идея создать большой дата-центр, в который свести все эти реальные инфраструктурные проекты и цифровые двойники, для того чтобы там оперировать с теми данными, которые будут заложены в этот цифровой двойник. Скорее всего, будет распределенная система пользователей, которые будут иметь определенный доступ к иерархии этой системы», — рассказал он.

В цифровой двойник можно будет вносить дополнительные элементы. В работе принимают участие студенты, аспиранты и научно-педагогические работники.

«Это необходимо для современного управления городом. Эта разработка может послужить городу для его нормальной жизнедеятельности», — резюмировал Ватуля.