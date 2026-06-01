Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 июня в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 2 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Прогнозируют переменную облачность ⛅️.
Ветер ожидают северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11° тепла, днем от 19 до 24°.
В Харькове день ожидают без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 7-9° тепла, днем прогреется до 21-23°.
Ранее стало известно, Каким будет лето 2026 года и повлияет ли супер Эль-Ниньо. Самым жарким станет июль, а в июне возможен дефицит осадков по всей Украине и больше всего на западе страны, рассказала в интервью МГ «Объектив» Вера Балабух, украинский синоптик.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 20:37;