РФ ударила ракетой по Мерефе: что известно

Оккупанты 1 июня ударили по городу Мерефа. Предварительно, армия РФ применила ракету, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте работают все экстренные службы. Устанавливаем обстоятельства обстрела», – пишет Синегубов.

Напомним, 4 мая российская армия ударила «Искандером» по Мерефе. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщала Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины.