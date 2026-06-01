РФ ударила ракетой по Мерефе: что известно
Оккупанты 1 июня ударили по городу Мерефа. Предварительно, армия РФ применила ракету, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте работают все экстренные службы. Устанавливаем обстоятельства обстрела», – пишет Синегубов.
Напомним, 4 мая российская армия ударила «Искандером» по Мерефе. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщала Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мерефа, Олег Синегубов, ракетный обстрел;
Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 14:30;