В больнице умер раненный в результате удара по Мерефе 4 мая

Выросло количество жертв от ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефе 4 мая.

«В больнице умер раненый 59-летний мужчина. Врачи сделали все возможное для его спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, «Искандером» по Мерефе ударила российская армия утром 4 мая. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.

В Мерефянской громаде сообщили имена и возраст погибших.