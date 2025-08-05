Live
  • Вт 05.08.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.79
  • EUR 48.35

Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина

Происшествия 13:08   05.08.2025
Виктория Яковенко
Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина Фото: Боровской поселковый совет

До семи человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района, которая произошла 29 июля.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 85-летняя женщина, получившая ранение через этот удар, умерла в больнице утром 5 августа.

В Боровском поселковом совете уточнили: женщину звали Любовь Дробач. Больше восьми дней врачи боролись за ее жизнь.

«Состояние удалось стабилизировать, наблюдалось определенное улучшение. Любовь Григорьевну даже перевели из реанимации в общую палату. Но, к сожалению, сердце не выдержало пережитое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшей остались три сына, внуки и правнук.

«Через приближение боевых действий к родному селу Богуславка, она вынуждена была временно переехать в село Новоплатоновка, где жил ее сын. Казалось, там будет немного безопаснее… Но, к сожалению, нет», — добавили в Боровском поселковом совете.

Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар из РСЗО по селу Новоплатоновка. «Прилет» пришелся по местному магазину, где как раз в этот момент раздавали гуманитарную помощь. На месте погибли пять человек.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Фото разрушенного вокзала в Лозовой показали в прокуратуре
Фото разрушенного вокзала в Лозовой показали в прокуратуре
05.08.2025, 09:40
Новости Харькова — главное 5 августа: удар по Лозовой, не ходят поезда
Новости Харькова — главное 5 августа: удар по Лозовой, не ходят поезда
05.08.2025, 13:12
Что известно о продвижении армии РФ в Купянске, рассказали в ISW
Что известно о продвижении армии РФ в Купянске, рассказали в ISW
05.08.2025, 07:35
Возросло количество погибших из-за атаки на Лозовую: женщина умерла в больнице
Возросло количество погибших из-за атаки на Лозовую: женщина умерла в больнице
05.08.2025, 13:30
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку
05.08.2025, 08:42
На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов
На Харьковщине на два дня сократили и отменили ряд пригородных поездов
05.08.2025, 13:43

Новости по теме:

10:30
Убил знакомого, расчленил и спрятал в доме: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы
11:48
Нашли еще жертв вероятного учителя-педофила в Харькове – Болвинов
17:02
Имя шестого погибшего из-за удара по Изюму, откуда РФ запустила ракету
21:23
Пытался изнасиловать двух женщин: 55-летний харьковчанин получил подозрение
15:07
«Процедуру проводила шарлатанка»: детали дела об убийстве в салоне в Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До семи человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района, которая произошла 29 июля.".