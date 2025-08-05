Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина
До семи человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района, которая произошла 29 июля.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 85-летняя женщина, получившая ранение через этот удар, умерла в больнице утром 5 августа.
В Боровском поселковом совете уточнили: женщину звали Любовь Дробач. Больше восьми дней врачи боролись за ее жизнь.
«Состояние удалось стабилизировать, наблюдалось определенное улучшение. Любовь Григорьевну даже перевели из реанимации в общую палату. Но, к сожалению, сердце не выдержало пережитое», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у погибшей остались три сына, внуки и правнук.
«Через приближение боевых действий к родному селу Богуславка, она вынуждена была временно переехать в село Новоплатоновка, где жил ее сын. Казалось, там будет немного безопаснее… Но, к сожалению, нет», — добавили в Боровском поселковом совете.
Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар из РСЗО по селу Новоплатоновка. «Прилет» пришелся по местному магазину, где как раз в этот момент раздавали гуманитарную помощь. На месте погибли пять человек.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жертва, смерть, удар, умерла, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2025 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До семи человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района, которая произошла 29 июля.".