Удар по очереди за гуманитаркой на Харьковщине: смертей уже 7, умерла женщина

До семи человек возросло число погибших в результате вражеской атаки по селу Новоплатоновка Изюмского района, которая произошла 29 июля.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 85-летняя женщина, получившая ранение через этот удар, умерла в больнице утром 5 августа.

В Боровском поселковом совете уточнили: женщину звали Любовь Дробач. Больше восьми дней врачи боролись за ее жизнь.

«Состояние удалось стабилизировать, наблюдалось определенное улучшение. Любовь Григорьевну даже перевели из реанимации в общую палату. Но, к сожалению, сердце не выдержало пережитое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшей остались три сына, внуки и правнук.

«Через приближение боевых действий к родному селу Богуславка, она вынуждена была временно переехать в село Новоплатоновка, где жил ее сын. Казалось, там будет немного безопаснее… Но, к сожалению, нет», — добавили в Боровском поселковом совете.

Напомним, 29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар из РСЗО по селу Новоплатоновка. «Прилет» пришелся по местному магазину, где как раз в этот момент раздавали гуманитарную помощь. На месте погибли пять человек.