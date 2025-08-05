Удар по черзі за гуманітаркою на Харківщині: смертей вже 7, померла жінка

До семи людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по селу Новоплатонівка Ізюмського району, що сталась 29 липня.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 85-річна жінка, яка отримала поранення через цей удар, померла у лікарні вранці 5 серпня.

У Борівській селищній раді уточнили: жінку звали Любов Дробач. Понад вісім днів лікарі боролися за її життя.

«Стан вдалося стабілізувати, спостерігалося певне покращення. Любов Григорівну навіть перевели з реанімації до загальної палати. Та, на жаль, серце не витримало пережитого», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у загиблої залишилося троє синів, онуки та правнук.

«Через наближення бойових дій до рідного села Богуславка, вона змушена була тимчасово переїхати до села Новоплатонівка, де мешкав її син. Здавалося, там буде трохи безпечніше… Але, на жаль, ні», – додали в Борівській селищній раді.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару з РСЗВ по селу Новоплатонівка. “Приліт” припав по місцевому магазину, де саме в цей момент роздавали гуманітарну допомогу. На місці загинули п’ятеро людей.