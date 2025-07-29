П’ятеро людей загинули через обстріл магазину на Харківщині, є поранені

Смертельний обстріл стався вранці 29 липня. Попередньо били з РСЗВ по Борівській громаді на Харківщині.

“29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – повідомили в ГУНП.

Раніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що вранці 29 липня близько 05:40 російська армія обстріляла Куп’янськ.

“За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ “Град”. Загинув 65-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки”, – зазначили прокурори.