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На якій відстані від Куп’янська армія РФ: інформація військової адміністрації

Фронт 14:39   28.07.2025
Оксана Горун
На якій відстані від Куп’янська армія РФ: інформація військової адміністрації

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері “Суспільне Студія” розповів про обстріли Куп’янська та наближення ворога.

“Тиск шалений, – визнав Беседін, коментуючи ситуацію на фронті навколо Куп’янська. – На сьогодні відстань приблизно три кілометри від межі міста до лінії фронту, якщо ми кажемо про правобережну частину. Якщо лівобережну частину, там відстань ще менше, це приблизно 2-2,5 кілометра”.

Оскільки армія РФ вже наблизилася до кордонів міста з різних боків, “прострілюється” Куп’янськ наскрізь.

Місто Куп’янськ зараз схоже на павутиння. Павутиння від оптоволокна. FPV-дрони зараз – це не дрони, які літають у повітрі, які можна зафіксувати та локалізувати не засобами радіоелектронної боротьби, а рушницями. Це дрони, які чатують на узбіччях, які чатують на дахах будинків. І тільки з’являється автівка – вона одразу стає в мішенню цього дрона. На жаль, з будь-якої сторони ворог дістає всім озброєнням, у тому числі й мінометом. Єдине, напевне, що ще не дістає – це автоматична зброя, але відстань зменшується, тому небезпека для життя та здоров’я будь-кого, хто знаходиться на території Куп’янської громади – вона максимальна”, – попередив Беседін.

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З початку липня по місту припало понад 4000 обстрілів. У тому числі на Куп’янськ росіяни скинули 142 КАБи, застосовували й ракети – дві Х-38. За останніми даними, загинули семеро мешканців міста, ще 47 отримали поранення.

Попри максимальну небезпеку, на території Куп’янської громади залишаються 2100 цивільних, з них 1100 – у правобережній частині Куп’янська. Здебільшого це люди похилого віку. Евакуація стає все складнішою та небезпечнішою.

“На жаль, ми не знаємо, скільки часу ми ще зможемо евакуювати людей. У нас є приклад  Вовчанська, коли так само люди до останнього чекали, сиділи та не виїжджали, не дослуховувалися до закликів. І потім це все робилося дуже складно і, на жаль, були загиблі, в тому числі серед співробітників Національної поліції. Тому хочу наголосити: потрібно думати не тільки про себе, про своє життя, а про тих людей, які працюють і роблять все можливе”, – наголосив начальник МВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 14:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері “Суспільне Студія” розповів про обстріли Куп’янська та наближення ворога".