На каком расстоянии от Купянска армия РФ: информация военной администрации

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире «Суспільне Студія» рассказал об обстрелах Купянска и приближении врага.

«Давление безумное, — признал Беседин, комментируя ситуацию на фронте вокруг Купянска. — Сегодня расстояние примерно три километра от границы города до линии фронта, если мы говорим о правобережной части. Если левобережная часть, там расстояние еще меньше, это примерно 2-2,5 километра».

Так как армия РФ уже приблизилась к границам города с различных сторон, «простреливается» Купянск насквозь.

«Город Купянск сейчас похож на паутину. Паутина от оптоволокна. FPV-дроны сейчас — это не летающие в воздухе дроны, которые можно зафиксировать и локализовать не средствами радиоэлектронной борьбы, а ружьями. Это дроны, которые подстерегают у обочины, которые подстерегают на крышах домов. И только появляется автомобиль – он сразу становится мишенью этого дрона. К сожалению, с любой стороны враг достает всем вооружением, в том числе минометом. Единственное, наверное, что еще не достает – это автоматическое оружие, но расстояние уменьшается, поэтому опасность для жизни и здоровья любого, кто находится на территории Купянской громады – она максимальна», — предупредил Беседин.

С начала июля по городу пришлось более 4000 обстрелов. В том числе на Купянск россияне скинули 142 КАБа, применяли и ракеты — две Х-38. По последним данным, погибли семь жителей города, еще 47 получили ранения.

Несмотря на максимальную опасность, на территории Купянской громады остаются 2100 гражданских, из них 1100 — в правобережной части Купянска. В основном это пожилые люди. Эвакуация становится все более сложной и опасной задачей.

«К сожалению, мы не знаем, сколько времени мы сможем эвакуировать людей. У нас есть пример Волчанская, когда так же люди до последнего ждали, сидели и не уезжали, не прислушивались к призывам. И потом это все делалось очень сложно и, к сожалению, погибшие были — в том числе, среди сотрудников Национальной полиции. Поэтому хочу отметить: нужно думать не только о себе, о своей жизни, а о тех людях, которые работают и делают все возможное», — подчеркнул начальник ГВА.