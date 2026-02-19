«Их судьба нам не известна» — сколько жителей остается в Купянске (видео)

Эвакуация из Купянска оживилась в феврале 2026 года, поделился с «Объективом» начальник ГВА Андрей Беседин. Он связывает это с сокращением количества оккупантов, которые еще прячутся в высотках в центре города.

По информации Андрея Беседина, в Купянске остается порядка 30 россиян.

«Ситуация остается очень сложной. Враг еще остается в Купянске. Их немного, но они есть — прячутся. Наши Силы обороны пытаются их уничтожить. Я уверен, что небольшой промежуток времени – и полностью территория Купянской громады будет зачищена. Но опять же: обстрелы, разрушения, враг очень близко – и громада страдает. Фактически на сегодня Купянск уничтожен, территория Купянской громады уничтожена, и там остаются люди», — рассказал Беседин.

Сколько именно жителей в руинах Купянска, оценивают, опираясь на данные последних раздач гуманитарной помощи. Она была в мае 2025 года. Из количества людей, которые были в списках тогда, вычитают эвакуированных и погибших — и получают примерную оценку тех, кто остается.

«На сегодня на территории Купянской громады числятся 985 человек. Если мы говорим непосредственно о городе Купянск – это 436 тех, кто числится и не уехал. Судьба этих людей, к сожалению, нам неизвестна», — отметил начальник ГВА.

При этом эвакуация продолжается. Сейчас ее проводят исключительно военные — в моменты, когда это хотя бы относительно безопасно. Город — под постоянными обстрелами и ударами КАБов, поэтому выбрать подобный период непросто.

«За последний месяц 74 наших купянчанина были эвакуированы. На сегодня (с начала февраля — Ред.) это уже более 40 человек. В этом месяце лучше статистика, и мы видим лучшую динамику эвакуации. Это говорит о том, что россиян меньше стало. И нашим ребятам безопаснее, и есть большая возможность вывозить людей», — пояснил Беседин.

На уточняющий вопрос нашей корреспондентки, в шоковом ли состоянии находятся те люди, которых сейчас вывозят из Купянска, начальник ГВА ответил: «Это мягко говоря».

В Харькове и других населенных пунктах области, по данным Беседина, сейчас живет 11 тысяч переселенцев из этой прифронтовой громады. Для них открыли центр поддержки и медцентр, а также готовятся запустить в работу реабилитационное отделение.