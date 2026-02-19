Live

Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Общество 12:13   19.02.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Городской голова Игорь Терехов отметил: ТЭЦ, которую разрушили россияне обстрелами, питала около 30% Харькова. Часть города все еще без тепла — и в этих домах тоже отключают электричество, несмотря на договоренности.

«Враг целенаправленно сегодня разрушил нам энергетическую генерацию. Кроме этого, была разрушена одна из крупных ТЭЦ, заживлявшая примерно 30% города Харькова. Мы вынуждены были слить теплоноситель из 853 жилых домов, расположенных в Шевченковском, Новобаварском, Холодногорском, частично в Киевском районах города Харькова – что касается центра города, так называемого старого центра. Сегодня мы работаем для предоставления коммунальных услуг», — сказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».

Ситуацию с энергоснабжением в городе Терехов назвал очень сложной. Действуют и плановые, и аварийные отключения. В том числе отключают свет в домах, где нет тепла.

«В полном смысле это не выполняется. И у нас есть такие примеры, когда нет (электричества там, где нет отопления — Ред.). На прошлой неделе мы мониторили эту ситуацию, было по 19 часов, в одном районе было 26 часов (отключение — Ред.). И это невозможно. И я считаю, что нужно исправлять эту ситуацию нашим энергетикам, Укрэнерго. Они должны работать для этого», — сказал городской голова.

Читайте также: Мошенничество в блекаут и опасное отопление в Харькове – итоги 18 февраля

При этом, по его данным, оттока жителей из Харькова в связи с критической ситуацией с отоплением и светом, не наблюдают.

«А назовите мне, пожалуйста, город, где больше коммунальных услуг в Украине? Потому мы не видим сегодня такого оттока людей. Я очень благодарен сегодня нашим харьковчанам. Они действительно героические, несгибаемые люди. И я уверен, что вместе мы все это выдержим», — подчеркнул Терехов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
19.02.2026, 13:36
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
19.02.2026, 10:23
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч
19.02.2026, 13:33

Новости по теме:

18.07.2025
Выезжают ли из Харькова люди, сообщил Терехов (видео)
22.01.2025
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
17.04.2024
«Массового выезда нет» — Терехов о жизни в Харькове с отключениями света
03.04.2024
«Шлях» для уклонистов: названы имена вероятных организаторов на Харьковщине
03.04.2024
Выезд 19 псевдоволонтеров за границу организовали трое чиновников Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов отметил: ТЭЦ, которую разрушили россияне обстрелами, питала около 30% Харькова. Часть города все еще без тепла ".