Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова
Городской голова Игорь Терехов отметил: ТЭЦ, которую разрушили россияне обстрелами, питала около 30% Харькова. Часть города все еще без тепла — и в этих домах тоже отключают электричество, несмотря на договоренности.
«Враг целенаправленно сегодня разрушил нам энергетическую генерацию. Кроме этого, была разрушена одна из крупных ТЭЦ, заживлявшая примерно 30% города Харькова. Мы вынуждены были слить теплоноситель из 853 жилых домов, расположенных в Шевченковском, Новобаварском, Холодногорском, частично в Киевском районах города Харькова – что касается центра города, так называемого старого центра. Сегодня мы работаем для предоставления коммунальных услуг», — сказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».
Ситуацию с энергоснабжением в городе Терехов назвал очень сложной. Действуют и плановые, и аварийные отключения. В том числе отключают свет в домах, где нет тепла.
«В полном смысле это не выполняется. И у нас есть такие примеры, когда нет (электричества там, где нет отопления — Ред.). На прошлой неделе мы мониторили эту ситуацию, было по 19 часов, в одном районе было 26 часов (отключение — Ред.). И это невозможно. И я считаю, что нужно исправлять эту ситуацию нашим энергетикам, Укрэнерго. Они должны работать для этого», — сказал городской голова.
Читайте также: Мошенничество в блекаут и опасное отопление в Харькове – итоги 18 февраля
При этом, по его данным, оттока жителей из Харькова в связи с критической ситуацией с отоплением и светом, не наблюдают.
«А назовите мне, пожалуйста, город, где больше коммунальных услуг в Украине? Потому мы не видим сегодня такого оттока людей. Я очень благодарен сегодня нашим харьковчанам. Они действительно героические, несгибаемые люди. И я уверен, что вместе мы все это выдержим», — подчеркнул Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: виїзд, выезд, електрика, новости Харькова, опалення, отопление, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 12:13;