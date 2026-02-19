Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Городской голова Игорь Терехов отметил: ТЭЦ, которую разрушили россияне обстрелами, питала около 30% Харькова. Часть города все еще без тепла — и в этих домах тоже отключают электричество, несмотря на договоренности.

«Враг целенаправленно сегодня разрушил нам энергетическую генерацию. Кроме этого, была разрушена одна из крупных ТЭЦ, заживлявшая примерно 30% города Харькова. Мы вынуждены были слить теплоноситель из 853 жилых домов, расположенных в Шевченковском, Новобаварском, Холодногорском, частично в Киевском районах города Харькова – что касается центра города, так называемого старого центра. Сегодня мы работаем для предоставления коммунальных услуг», — сказал мэр, отвечая на вопрос корреспондента МГ «Объектив».

Ситуацию с энергоснабжением в городе Терехов назвал очень сложной. Действуют и плановые, и аварийные отключения. В том числе отключают свет в домах, где нет тепла.

«В полном смысле это не выполняется. И у нас есть такие примеры, когда нет (электричества там, где нет отопления — Ред.). На прошлой неделе мы мониторили эту ситуацию, было по 19 часов, в одном районе было 26 часов (отключение — Ред.). И это невозможно. И я считаю, что нужно исправлять эту ситуацию нашим энергетикам, Укрэнерго. Они должны работать для этого», — сказал городской голова.

При этом, по его данным, оттока жителей из Харькова в связи с критической ситуацией с отоплением и светом, не наблюдают.

«А назовите мне, пожалуйста, город, где больше коммунальных услуг в Украине? Потому мы не видим сегодня такого оттока людей. Я очень благодарен сегодня нашим харьковчанам. Они действительно героические, несгибаемые люди. И я уверен, что вместе мы все это выдержим», — подчеркнул Терехов.