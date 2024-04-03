«Шлях» для уклонистов: названы имена вероятных организаторов на Харьковщине
Имена вероятных фигурантов дела об организации на Харьковщине схемы выезда за границу псевдоволонтеров, о которой сегодня сообщили в Офисе генпрокурора, назвали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр».
По данным активистов, подозрения вручили главе Администрации Киевского района Харьковского горсовета, депутату горсовета Нелли Казанжиевой, бывшему руководителю аппарата ХОВА Виктории Белявцевой и директору БФ «Безопасное небо» Даниилу Кислому (также является депутатом Харьковского райсовета — ред.).
«Благотворительный фонд создали в Киеве задолго до полномасштабной войны, после 24 февраля 2022 года его «реанимировали». Завозили продукты — вывозили военнообязанных. Под видом волонтеров. Для этого задействовали сеть чиновников и депутатов. Они подавали имена мужчин в программу «Шлях» через ХОВА. Там подписывали документы… Даниил Кислый, кстати, входит в Совет волонтеров при ХОВА и получал благодарности от Олега Синегубова», — пишут в Telegram-канале ОО «ХАЦ».
Антикоррупционеры добавили, что направили запрос в ХОВА с просьбой предоставить полный перечень благотворительных фондов, которые отправляли мужчин-волонтеров за границу.
Напомним, в Офисе генпрокурора сегодня проинформировали, что подозрения в организации пересечения границы для 19 псевдоволонтеров по ч. 3 ст. 332 УКУ вручили пяти лицам. Среди фигурантов:
— депутат Харьковского райсовета;
— глава одной из райадминистраций Харьковского горсовета, которая также является депутатом Харьковского горсовета;
— бывшая руководитель аппарата ХОВА.
«Депутат Харьковского райсовета, который был также руководителем одной из благотворительных организаций, разработал механизм переправки мужчин за границу. От имени этой БО вносились их данные в систему «Шлях». В 2022-2023 годах участники организованной группы направляли от имени БО письма-запросы в ХОВА с просьбой согласовать разрешение на пересечение госграницы Украины «волонтерам». ХОВА давала свое согласование. В дальнейшем данные мужчин вносились в систему «Шлях», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Следствие установило 19 псевдоволонтеров, которые в 2022-2023 годах пересекли границу и до сих пор не вернулись в Украину. Стоимость таких услуг составляла около 60 тысяч гривен.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: виїзд, волонтеры, выезд, псевдоволонтеры, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ, хова, чиновники, шлях;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Имена вероятных фигурантов дела об организации на Харьковщине схемы выезда за границу псевдоволонтеров назвали в ОО «ХАЦ»".