“Шлях” для ухилянтів: названі імена ймовірних організаторів на Харківщині

Імена ймовірних фігурантів справи про організацію на Харківщині схеми виїзду за кордон псевдоволонтерів, про яку сьогодні повідомили в Офісі генпрокурора, назвали в ГО “Харківський антикорупційний центр”.

За даними активістів, підозри вручили голові Адміністрації Київського району Харківської міськради, депутатці міськради Неллі Казанжиєвій, колишній керівниці апарату ХОВА Вікторії Белявцевій та директору БФ “Безпечне небо” Данилу Кислому (також є депутатом Харківської райради – ред.).

“Благодійний фонд створили у Києві задовго до повномасштабної війни, після 24 лютого 2022 року його «реанімували». Завозили продукти – вивозили військовозобов’язаних. Під виглядом волонтерів. Для цього задіяли мережу чиновників та депутатів. Вони подавали імена чоловіків до програми «Шлях» через ХОВА. Там підписували документи… Данило Кислий, до речі, входить до Ради волонтерів при ХОВА й отримував подяки від Олега Синєгубова”, – пишуть у телеграм-каналі ГО “ХАЦ”.

Антикорупціонери додали, що направили запит до ХОВА з проханням надати повний перелік благодійних фондів, які відправляли чоловіків-волонтерів за кордон.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора сьогодні поінформували, що підозри в організації перетину кордону для 19 псевдоволонтерів за ч. 3 ст. 332 ККУ вручили п’ятьом особам. Серед фігурантів – депутат Харківської райради; голова однієї із райадміністрацій Харківської міськради, яка також є депутаткою Харківської міськради, а також колишня керівниця апарату ХОВА.



“Депутат Харківської райради, який був також керівником однієї із благодійних організацій, розробив механізм переправлення чоловіків за кордон. Від імені цієї БО вносилися їхні дані до системи «Шлях». У 2022-2023 роках учасники організованої групи направляли від імені БО листи-запити до ХОВА з проханням погодити дозвіл на перетин держкордону України «волонтерам». ХОВА давала своє погодження. Надалі дані чоловіків вносились до системи «Шлях»”, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило 19 псевдоволонтерів, які у 2022-2023 роках перетнули кордон і досі не повернулися до України. Вартість таких послуг складала близько 60 тисяч гривень.